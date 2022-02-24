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Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi

AA, Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otobüs şoförü Ahmet Budak'ı bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde otobüs şoförü Ahmet Budak'ı bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mutlu B, karantinada olduğu için katılmadı. Maktulün yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın olaydan önce görüştüğü M. Budak'ın, adresinde bulunamaması nedeniyle tanık olarak beyanının dinlenilmesinden oy birliğiyle vazgeçildiğini bildirdi.

Söz verilen müştekiler ile vekili ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Karacabey Sırabademler Mahallesi'nde 12 Temmuz 2020'de Mutlu B. (34), otobüs şoförlüğü yapan Ahmet Budak'ı (43) bıçakla yaralamış, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Budak kurtarılamamıştı. Polisin gözaltına aldığı Mutlu B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Ahmet Budak, Karacabey, Mahkeme, Bursa, Güncel, Haberler

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