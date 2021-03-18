Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığı hakim karşısında
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Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığı hakim karşısında

18.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:21
Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığı hakim karşısında

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen yıl temmuz ayında otobüs şoförü Ahmet Budak'ı bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen yıl temmuz ayında otobüs şoförü Ahmet Budak'ı bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mutlu B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mutlu B, 6 yaşındayken dedesiyle evlerine gittiği Ahmet Budak tarafından cinsel istismara uğradığını, sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti.

Olaydan 3-4 ay önce araştırarak maktulün ismini öğrendiğini ve olay günü kendisini öldürmek maksadıyla evinin önünde beklediğini dile getiren sanık, Budak'ı bıçakla yaraladıktan sonra polis gelene kadar başında beklediğini anlattı.

Sanığın babası Hüseyin B. de olaydan 1 yıl kadar önce oğlunun yaşadığı durumu kendisine anlattığını ancak psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı için emin olmak amacıyla tedavisi bitene kadar resmi mercilere gitmediğini anlattı. Oğlunun son 5 aydır ilaçlarını almadığını aktaran Hüseyin B, bir zarar gelmemesi için Ahmet Budak ile ilgili durumu ilçe emniyet müdürlüğüne de bildirdiklerini belirtti.

Maktulün babası Hüseyin Budak ise olayı polisten öğrendiğini belirterek, "Sanığın babasını tanırım ancak sanığı tanımam. Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Sanık yalan söylüyor, hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.

Budak, oğlunun 2 milyon liralık mal varlığı olduğunu, gelini ve torununun da ölüm olayıyla ilişkisi olduğundan şüphe ettiklerini söyledi.

Sanığı ve ailesini tanımadığını anlatan maktulün kardeşi Sümeyra Budak da abisinin çok düzgün bir karaktere sahip olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Karacabey Sırabademler Mahallesi'nde 12 Temmuz 2020'de Mutlu B. (34), otobüs şoförlüğü yapan Ahmet Budak'ı (43) bıçakla yaralamış, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Budak kurtarılamamıştı. Polisin gözaltına aldığı Mutlu B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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