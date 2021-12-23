Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığı yargılanıyor

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen yıl temmuz ayında otobüs şoförü Ahmet Budak'ı bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mutlu B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumundan sanığa ilişkin, "akıl sağlığının yerinde olduğuna" dair rapor geldiğini bildirdi.

Sanık avukatı, sanığın akıl sağlığına ilişkin gelen raporların bilimsel verilerden uzak ve herhangi bir gerekçeye dayanmadığını ileri sürerek, Adli Tıp Üst Kurulundan rapor alınmasını istedi.

Sanık Mutlu B. ise akıl sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

İddia makamı, sanığın akıl sağlığına ilişkin üst kuruldan rapor alınması talebinin reddini, sanığın olaydan önce görüştüğü ve maktulle aynı soy ismine sahip kişinin tanık olarak dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık, "Ahmet Budak'ı öldürmeden önce asker arkadaşım olan Hüseyin K'yi öldürecektim. Benim rahatsızlığımı tetikleyen hareketler yapıyordu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin üst kuruldan rapor alınması talebinin reddine, sanığın olaydan önce görüştüğü M. Budak'ın tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Karacabey Sırabademler Mahallesi'nde 12 Temmuz 2020'de Mutlu B. (34), otobüs şoförlüğü yapan Ahmet Budak'ı (43) bıçakla yaralamış, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Budak kurtarılamamıştı. Polisin gözaltına aldığı Mutlu B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet