Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
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Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)

11.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:47
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)

Son dakika gündem haberine göre BURSA'DA OTO LASTİKÇİDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da bir oto lastikçide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yandaki dükkanlara da sıçradı.

BURSA'DA OTO LASTİKÇİDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da bir oto lastikçide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yandaki dükkanlara da sıçradı. 12 itfaiye aracı 30 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu toplam 4 iş yeri ve 4 apartmanda zarar meydana geldi. Yangın sırasında Yalova Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından trafik normale döndü. Polis ve itfaiye ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

'YANGIN EVİMİZE SIÇRADI'

Yangında evi zarar gören Ömer Demir, alevlere evdeki hortumla müdahale etmeye çalıştığını ifade ederek, "Ben çay içiyordum. Çocuklar bir koku aldı, bir baktık yanıyoruz. Hemen itfaiyeyi aradık, ben hortumla falan müdahale ettim ama ne kadar müdahale edebilirim ki Bizim evimize de sirayet etti. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Çok şükür bu kadarla atlattık. Dumandan etkilenen olmadı" dedi.

Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)
Son dakika... Bursa'da oto lastikçide yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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