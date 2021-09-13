Bursa'da oto kiralama firması sahibinin öldürüldüğü kavgayla ilgili dava sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da oto kiralama firması sahibinin öldürüldüğü kavgayla ilgili dava sürüyor

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'da oto kiralama firması sahibinin öldürüldüğü kavgayla ilgili dava sürüyor

Bursa'da geçen yıl iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da geçen yıl iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Vural Y, Semih K. ve Emre U, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan bazıları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Emre U. ve Serdar K, olay nedeniyle pişman ve üzgün olduklarını dile getirdi.

Vural Y. ise olayda sadece kendisini müdafaa ettiğini, tutukluluğu nedeniyle ailesinin de mağdur olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Maktul Serdar Umur'un babası Bülent Umur, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve adalete güvendiklerini ifade etti.

Olaya ilişkin görüntülerin izlendiği duruşmada, mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl haziran ayında, Çırpan Mahallesi Sümer Sokağı'nda faaliyet gösteren taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında tartışma çıkmış, tarafların yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada silahla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tutuklanan 4 sanıktan Alican Ç'nin babası, kasım ayında oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Seda Sayan Gökhan Çıra Kylie Jenner
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da oto kiralama firması sahibinin öldürüldüğü kavgayla ilgili dava sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:49:54. #1.11#