Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ekipler yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun şekilde söndürme çalışması gerçekleştirdi. Yangın felaketinin izleri ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi İznik Gölü kıyısı Çakırca mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Öte yandan, otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 15 hektar alan kül olurken, facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. - BURSA