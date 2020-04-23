Bursa'da otizmli gence polislerden sürpriz doğum günü Bursa'da otizmli gence polislerden sürpriz doğum günü Bursa'da polis ekipleri, 18 yaşındaki Otizmli ve İşitme Engelli Umut Baran Seçgin'in evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Bursa'da otizmli gence polislerden sürpriz doğum günü

BURSA - Bursa'da polis ekipleri, 18 yaşındaki Otizmli ve İşitme Engelli Umut Baran Seçgin'in evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Ataevler Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki Otizmli ve İşitme Engelli Umut Baran Seçgin'in doğum günü olduğunu öğrenen polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan otizmli gence sürpriz doğum günü için harekete geçti. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri personeli pastahaneden aldıkları pasta ile Umut Baran Seçgin'in evine giderek süpriz bir ziyaret yaptı. Kapıyı açan Seçgin'e mumları yanan pastayı veren polis ekipleri, doğum gününü kutladı. Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Mehmet Hüseyin Akdağ, polislere teşekkür etti.

Kaynak: İHA