Bursa'da Osmangazi Müftülüğü personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da Osmangazi Müftülüğü personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu

Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Bursa'da Osmangazi Müftülüğü personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu

Osmangazi İlçe Müftülüğü personeli, Bursa'nın fethinin 695'inci yılı dolayısıyla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Osmangazi İlçe Müftülüğü personeli, Bursa'nın fethinin 695'inci yılı dolayısıyla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Osmangazi Şubesi ile organize edilen etkinlikte 72 ünite kan bağışında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ilçe müftüsü Mehmet Uzun, salgın döneminde kana ihtiyaç olması nedeniyle etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kampanyayı yılda iki sefer yapmayı planladıklarını kaydeden Uzun, "Bu mekanları bizlere kanları ile emanet eden ecdadımızın bizlere bıraktığı bu toprakları bizler de ecdadımızın torunlarına bir nebze olsun hayat verebilmek için müftülük olarak hastalarımıza şifa olması için kan bağışı kampanyası düzenledik. Kan bağışında bulunan personelimize, Kızılay ekibine şükranlarımı arz ediyorum, Rabbim cümlemizin hastalığına şifa versin, bir nebze faydalı olduysak ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Hakan Kutlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da Osmangazi Müftülüğü personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:18:35. #1.16#
title