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Bursa'da OSB ve sanayi tesislerinde antikor testi yapılmaya başladı

Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinasyonunda gerçekleştirilen antikor testleri, Bursa'daki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve sanayi tesislerinin talepleri doğrultusunda uygulanmaya başladı.

Bursa'da OSB ve sanayi tesislerinde antikor testi yapılmaya başladı
16.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:01

Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinasyonunda gerçekleştirilen antikor testleri, Bursa'daki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve sanayi tesislerinin talepleri doğrultusunda uygulanmaya başladı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre oda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Yeni normalde sürdürülebilir ve sağlıklı üretim hedefleyen BTSO, çalışanların Kovid-19 taramasının yapılması için önemli bir adım attı. Kentteki OSB'ler ile sanayi tesislerinde antikor testlerini başlatan BTSO, Bursa'nın bu alanda öncü illerden biri olmasını sağladı.

Testler ilk olarak Demirtaş OSB'de yer alan Beyçelik Gestamp firmasında yapılmaya başlandı ve 400 işçiye antikor testi uygulandı. Antikor testi sonucunda kaç kişinin Kovid-19'lu veya daha önce hastalığı geçirmiş olduğu belirlenecek. Tespit edilen vakalara daha sonra PCR testi uygulanacak. Testler, Bursa'daki OSB'ler ile sanayi tesislerinin talepleri doğrultusunda yapılacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak firmaların salgın sürecinden en az etkilenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana güvenli üretim noktasında birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Burkay, Bursa'nın Kovid-19 sürecinde çalışanlara yönelik antikor tarama testlerini Türkiye'de ilk defa hayata geçiren illerden biri olduğunu dile getirdi. BTSO'nun yoğun girişimleriyle başlatılan uygulamada öncelikle OSB'ler ile sanayi tesislerinde testlerin başladığını ifade eden Burkay, şunları kaydetti:

"Üretimin aksamaması adına yerinde örnek alma işlemi gerçekleştiriliyor. Normalleşmede öncü illerden birisi ülkemizin üretim gücü Bursa olacaktır. Bu anlamda çalışanlarımıza yapılan bu antikor testleri de Türkiye ekonomimizin yeni normale, yeni ekonomiye geçişine çok ciddi destek sağlayacak. Bursa'da 17 OSB'de toplam 240 bin çalışanımız var. Test sonuçları pozitif çıkan çalışanlarımızın tedavi süreçlerini süratle başlatırken negatif çıkanların da üretime moralli bir şekilde devam etmelerini amaçlıyoruz. Bu şekilde iş yerlerinde üretim performansı düşmeden bu süreci aşabileceğiz. Antikor testlerinin en büyük özelliği hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olanla hastalığı geçirmiş olanı ayırabilmek. Tüm dünyanın büyük bir sınav verdiği Kovid-19 salgını döneminde firmalarımızın üretim hızını düşürmemek için gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Beyçelik Holding Üst Yöneticisi Baran Çelik de salgın sürecinde artık en kötü dönemin geride kaldığını bildirdi. Normalleşme ile birlikte üretime yeniden başladıklarını aktaran Çelik, haziran ayı ortası itibarıyla yüzde 60-70 arası bir kapasiteye ulaştıklarını aktardı. Normalleşirken işçi sağlığı ve güvenliğini de ön planda tutmaya devam ettiklerini belirten Çelik, "Sağlık Bakanlığımız ve BTSO'nun ortak çalışmasıyla çalışanlarımıza antikor testleri yapmaya başladık. Fabrikamızdaki personelimizin koronavirüs geçirip geçirmediğini ve bağışıklık düzeyini belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı ise firmaların üretimi sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin temel amaçları olduğunu vurguladı.

Bu amaçla BTSO ile sürekli iş birliği içerisinde olduklarını belirten Kaşıkcı, "Bu dönemde fabrikalardaki her türlü riski minimize etmeye çalışıyoruz. Bugün de antikor testleri yapmaya başladık. Toplumda yaygın olarak bilinen PCR testi bir tarama testi değil, tanı testi. Gerçek tarama testi, bugün uygulamaya başladığımız antikor testi. Bu testlerle birlikte üretim yerlerindeki bağışıklığı da ölçmüş olacağız." açıklamasında bulundu.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini aktaran Kaşıkcı, test sayısında hedefi iş yerlerinin taleplerinin belirleyeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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