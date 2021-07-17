Bursa'da orta refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da orta refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bursa'da orta refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orta refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, aracın petrol istasyonu kaldırımlarına çarparak durabilmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orta refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, aracın petrol istasyonu kaldırımlarına çarparak durabilmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bursa-Ankara kara yolu Kalburt Köprüsü mevkisinde, Murat B. (27 ) yönetimindeki 16 KFY 73 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan araç daha sonra da bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun kaldırımına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Murat B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın kaza yaptıktan sonra petrol istasyonun kaldırımlarına çarpığı an akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da orta refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:54:27. #1.16#

title