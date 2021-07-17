Bursa'da orta refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orta refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, aracın petrol istasyonu kaldırımlarına çarparak durabilmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orta refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, aracın petrol istasyonu kaldırımlarına çarparak durabilmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bursa-Ankara kara yolu Kalburt Köprüsü mevkisinde, Murat B. (27 ) yönetimindeki 16 KFY 73 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan araç daha sonra da bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun kaldırımına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Murat B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın kaza yaptıktan sonra petrol istasyonun kaldırımlarına çarpığı an akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek