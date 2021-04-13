BURSA ORMANLIK ALANA SAKLANAN 12 KİLO UYUŞTURUCUYU, NARKOTİK KÖPEĞİ 'GALYA' BULDU

Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda saklanmış 12 kilo 300 gram bonzai, narkotik köpeği 'Galya'nın yardımıyla bulundu.

Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda saklanmış 12 kilo 300 gram bonzai, narkotik köpeği 'Galya'nın yardımıyla bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.K., R.Ç. ve E.Y. isimli 3 şüpheliyi takibe aldı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüphelinin de içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, düzenlenen operasyonla durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunamadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları sorgulamalar sonucu bir şüphelinin Nilüfer ilçesindeki evinin yakınlarında arama başlattı. Narkotik köpeği 'Galya'nın da katıldığı ormanlık alanda yapılan aramada, üzeri çalılarla kapatılmış 12 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı