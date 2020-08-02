Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı (2)
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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı (2)

KONTROL ALTINA ALINDINilüfer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçrayan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı (2)
02.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:43

KONTROL ALTINA ALINDI

Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçrayan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

'50 KİŞİLİK PERSONELLE 12-13 DAKİKADA YANGINA MÜDAHALEYE BAŞLADIK'Yangın hakkında açıklamada bulunan ve yaklaşık 13.30 sıralarında başladığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Yangına, başladıktan yaklaşık 12-13 dakikanın ardından müdahalemiz başladı. Yaklaşık 10 arazöz, 5 dozer ve 50 personelimizle yangına müdahale ettik. Alevler bölgede aşırı rüzgar nedeniyle yaklaşık 8 hektarlık alana yayıldı. Bunun bir kısmında da ziraat alanları da zarar gördü. Ancak arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu saat itibariyle yangını kontrol altına aldık. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah akşama doğru soğutma çalışmalarımızı tamamlamış olacağız" dedi.'ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR'Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Akın, "Yangının güney kısmında bir hayvan ağılı var. Oranın yakınında bir yerden çıktı. Tabi çıkış nedenini jandarma kolluk kuvvetleri araştıracaklar, gerekli failleriyle ilgili soruşturmayı Cumhuriyet savcımıza tebliğ edeceklerdir" diye konuştu.'20 DÖNÜM ZİRAAT ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ'

Aşırı rüzgar nedeniyle havadan destekli müdahale yapılamadığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, "Ziraat alanlarında yaklaşık 20 dönüm zeytinlik ve ayçiçeği tarlası yangında zarar gördü. Ama yangının büyük bir kısmı ormanlık alanda. Çok şükür bu saat itibarıyla bu rüzgarda hava aracının yokluğunda bu kadar dar alanda yangını tuttuğumuza şükrediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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