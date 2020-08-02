Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradıBursa'nın Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçradı.

02.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:41

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürme çalışması başlatılırken, yangından tarım arazisindeki içinde çok sayıda hayvanın olduğu ağılın da etkilendiği öğrenildi.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Başköy Mahallesi ile kırsal Akçalar Mahallesi arasındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen duman ve alevi gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarım arazisine de sıçradı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangından, tarım arazisinde bulunan içinde çok sayıda hayvanın olduğu ağılın da etkilendiği öğrenildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Politika
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Spor
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı 3. Sayfa
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor
Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Diyarbakır'da kurbanlık fiyatları bayramın 3'üncü gününde yüzde 30 düştü
Diyarbakır'da kurbanlık fiyatları bayramın 3'üncü gününde yüzde 30 düştü
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar İlhan Cihaner Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Gupse Özay Aleyna Tilki İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bakan Bayram Futbolcu Diyarbakır
Şu an buradasınız: Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 17:57:56. #1.15#
title