Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı
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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı

BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçradı.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı
02.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:17

BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürme çalışması başlatılırken, yangından tarım arazisindeki içinde çok sayıda hayvanın olduğu ağılın da etkilendiği öğrenildi.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Başköy Mahallesi ile kırsal Akçalar Mahallesi arasındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen duman ve alevi gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarım arazisine de sıçradı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangından, tarım arazisinde bulunan içinde çok sayıda hayvanın olduğu ağılın da etkilendiği öğrenildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor.


Kaynak: DHA

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