Bursa'daki orman yangını söndürüldü

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden oluşan 30 kişilik ekip, 6 arazözle yangına müdahale etti.

Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Alevler, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkışı nedeni araştırılıyor. Öte yandan yangının meydana geldiği bölge drone ile havadan görüntülendi.