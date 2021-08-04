Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören bölgedeki çiftçiler, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.
Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.
Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi yönlendirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı