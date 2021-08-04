Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören bölgedeki çiftçiler, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi yönlendirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
KRİZ FIRSATÇILARININ YENİ ROTASI YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI OLDU
KRİZ FIRSATÇILARININ YENİ ROTASI YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI OLDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülben Ergen Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 17:18:45. #1.15#

title