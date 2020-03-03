Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına İnegöl Orman İşletmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplere arazözlerle destek verildi.
Saatler süren çalışmayla yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA