BURSA'DA ORMANLARIN YAZ MEVSİMİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
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BURSA'DA ORMANLARIN YAZ MEVSİMİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaz mevsiminde ormanların havadan görüntüsü dikkat çekti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaz mevsiminde ormanların havadan görüntüsü dikkat çekti.

Türkiye'nin orman özelliği açısından önemli yere sahip kentlerinden biri olan Bursa'da, ormanların yaz mevsimi görüntüsü görenlerin ilgisini çekti. Doğa fotoğrafçısı Şaban Kılıçcı'nın drone ile çektiği İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki yolda çekilen doğada, dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

BURSA'DA ORMANLARIN YAZ MEVSİMİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
BURSA'DA ORMANLARIN YAZ MEVSİMİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
BURSA'DA ORMANLARIN YAZ MEVSİMİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
BURSA'DA ORMANLARIN YAZ MEVSİMİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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