Bursa'da ormanların görüntüsü mest etti

Bursa'da ormanların görüntüsü mest etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaz mevsiminde ormanların havadan görüntüsü mest etti.

Bursa'da ormanların görüntüsü mest etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaz mevsiminde ormanların havadan görüntüsü mest etti.

Türkiye'nin orman özelliği açısından önemli yere sahip Bursa'da ormanların yaz mevsimi görüntüsü görenlerin ilgisini çekti.

Doğa fotoğrafçısı Şaban Kılıçcı'nın drone ile çektiği İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki manzara mest etti. Ormanların havadan görüntüsü görenleri büyüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan