Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ormancılık Müzesinin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü.

BURSA (AA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ormancılık Müzesinin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, müzenin arka kısmında bulunan ve bir süredir restore edilen 2 katlı ahşap binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı araçlar da destek oldu.

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ormancılık Müzesi'nin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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