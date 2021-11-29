Bursa'da ormana kozalak toplamaya giden kişi bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da ormana kozalak toplamaya giden kişi bıçaklanarak öldürüldü

AA / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel
Bursa'da ormana kozalak toplamaya giden kişi bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürüldü.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Okçular Mahallesi'nde yaşayan Ceyhun Çetin (28), evine ek gelir sağlamak için kozalak toplamak amacıyla ormana gitti.

Çetin ile topladığı kozalakları çalmaya çalıştıkları iddia edilen bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında darbedilerek bıçakla ağır yaralanan Çetin, Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karacabey Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliden 5'ini gözaltına aldı.

Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Uygunsuz fotoğrafla şantaj mağduru: Beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti

Uygunsuz fotoğrafla şantaj mağduru: Beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti

 Damatlara görülmemiş eziyet

Damatlara görülmemiş eziyet

 Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

AA / Ayhan Fidan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title