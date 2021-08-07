Bursa'da orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri Manavgat'a gönderildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlardan gelen talep üzerine İnegöl Belediyesi tarafından orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için başlatılan kampanya ile toplanan yatak, yorgan, nevresim, gıda ve giyim kolileri, tıbbi, hijyen ve mutfak malzemelerinden oluşturulan yardım tırı,...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlardan gelen talep üzerine İnegöl Belediyesi tarafından orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için başlatılan kampanya ile toplanan yatak, yorgan, nevresim, gıda ve giyim kolileri, tıbbi, hijyen ve mutfak malzemelerinden oluşturulan yardım tırı, bölgeye uğurlandı.

İlçe vatandaşlarından gelen talep üzerine İnegöl Belediyesi tarafından orman yangınlarında evlerini kaybeden vatandaşlara yönelik, yarım kampanyası başlatıldı.

Başlatılan kampanya ile yatak, yorgan, nevresim, gıda ve giyim kolileri, tıbbi, hijyen ve mutfak malzemeleri ile doldurulan yardım tırı, dualarla bölgeye uğurlandı.

Yardım tırının uğurlama töreninde açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz bölgede yangınlar başladıktan sonra buraya bakanlığımızın tüm birimleri, orman teşkilatı, belediyelerimiz herkes destek olmaya çalıştılar. Bir taraftan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Buradan hareketle bizde İnegöl Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızdan, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için bir ekip çıkarttık. Karınca misali bir damla oraya su taşıyabilmek adına bugün de orman yangınlarında evleri yanan vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarılması ile ilgili, devletimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor ama vatandaşlarımızın da bu hissiyatını karşılamak anlamında oralara yatak, yorgan, nevresim, gıda kolileri, giyim kolileri, tıbbi malzemeler, hijyen malzemeleri, mutfak malzemeleri gibi eşyaları bir araya toplayarak bugün göndermiş oluyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum"

Daha sonra açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Eren Arslan ise,

"İnegöl bir kez daha yardımseverliğini gösteriyor. Bu organizasyonu gerçekleştiren belediye başkanımızın nezdinde, bütün emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Biz hakikaten güçlü bir devlet, büyük bir iliz. Bunu hep tekrarlıyoruz. Bütün zor günlerde kenetlenebilmeyi, bir vücudun herhangi bir organındaki ağrı, sızı nasıl bütün vücudu rahatsız ediyorsa, memleketimizin herhangi bir yerinde üzülen bir vatandaşımızın üzüntüsü bizi de üzüyor. Orada yanan canlar, orada kaybolan değerlerimiz hepimizin değeridir. Bu noktada yaraları bir an evvel sarmak için devletimiz tüm gücü ile zaten bölgede hizmetlerini sunuyorlar. Biz de burada aynı üzüntüyü paylaşan insanlar olarak oradaki insanlarımızın temel ihtiyaçlarına bir nebze katkıda bulunmak için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bu manada ben katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Devletimiz orada evlerin yapımına dahi başladı. Biz de İnegöl olarak, İnegöl mobilyasıyla, yine bütün temel ihtiyaçları ile elimizden hangi katkı varsa sunmak için tek yürek olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek