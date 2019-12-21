Bursa'da orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
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Bursa'da orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

21.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:46
Bursa'da orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

'nın ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Gedikpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangında, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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