Bursa'da orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Aynı saatlerde kırsal Gedikpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında da 5 hektarlık alan zarar görmüştü.