Bursa'da orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
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Bursa'da orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:20
Bursa'da orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

'nın ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Aynı saatlerde kırsal Gedikpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında da 5 hektarlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: AA
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