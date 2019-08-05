Bursa'da orman yangını YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ-AKTUEL

Bursa'da orman yangını (3)

YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecek'ten destek ekipler çağrıldı. 5 yangın söndürme helikopteri, 38 arazöz, 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri yangına 9 farklı noktada müdahale ediyor. Ayrıca AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve AKUT ekiplerinden oluşan 60 kişilik Arama-Kurtarma ekibi çalışmalarına destek veriyor. Yaklaşık 4 buçuk saattir devam eden orman yangını, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA