Bursa'da orman yangını paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da orman yangını paniği

Bursa'da orman yangını paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Esenköy Mahallesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Esenköy Mahallesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Olay, Esenköy Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Çiftçi Ali A., tarlasına ağaç kesimi yapmak için gitti. Kesim yaptığı sırada ağaç devrildiği sırada enerji nakil hattı teline değdi. Oluşan kıvılcım ağaçlık alanda yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Yangın yerine Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de su tanklarıyla yangın yerine gittiler. Yangını gören İnegöl Belediyesi DOSTUM ekipleri de destek verdiler. Yoğun uğraşlar sonucu 1 saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında olay yerine gelen İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da incelemelerde bulundu.

Açıklama yapan Arslan, "Yaklaşık 1 saat önce Esenköy Mahallesinde bir vatandaşın tapulu arazisinde kestiği bir ağacın yüksek gerilim hattına temasıyla oluşan kıvılcımla başladı. İhbar üzerine hemen arkadaşlarımız Orman İşletme teşkilatı, mahalle halkı ve gönüllüler buraya koşturarak geldiler. Bizde buradayız. Tüm imkanlar seferber edilerek çok şükür 15-20 metrekarelik bir alanda yangın kontrol altına alındı. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını yapıyorlar. Ben buradan bir kez daha ülkemizin dört bir tarafından canla başla orman yangınlarıyla mücadele eden tüm görevlileri kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızdan da özellikle istirhamım sıcak ve kuru havada mutlaka ve mutlaka tedbirli olmalarını, ormanda kesinlikle ateş yakmamaları, ormana yakın yerlerde yaptıkları tarım faaliyetlerinde de yangına sebebiyet verebilecek herhangi bir davranışta bulunmamalarını özellikle istiyoruz. Anız yakmak zaten yasak. Bu tür bizi yarın çok üzecek davranışlardan tüm vatandaşlarımızın kaçınmalarını istirham ediyorum. Çünkü ormanlar bizim milli servetimiz. Hepimizin yeşil vatanı koruması borcumuzdur. Hepimize geçmiş olsun diyorum, Allah beterinden korusun" dedi. - BURSA

Bursa'da orman yangını paniği
Bursa'da orman yangını paniği
Bursa'da orman yangını paniği
Bursa'da orman yangını paniği
Bursa'da orman yangını paniği
Bursa'da orman yangını paniği
Bursa'da orman yangını paniği
Bursa'da orman yangını paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da orman yangını paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 17:02:04. #1.14#

title