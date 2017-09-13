Bursa'da orman yangını...Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor



BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yenişehir ilçesine bağlı Kızılköy ve Barcın Mahalleleri arasında ormanlık alanda başlayan yangın hızla ilerliyor. Çıkış sebebi bilinemeyen orman yangınına yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edilirken, Yenişehir itfaiye ve orman yangın ekipleri ile BUSKİ ekipleri karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yaklaşık 50 dönümlük alanda devam eden yangın söndürülmeye çalışılıyor.