Bursa'da orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIUludağ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda sabah 07.30 sıralarında başlayan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve bölge halkının çalışmasıyla, saat 12.00 itibariyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda sabah 07.30 sıralarında başlayan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve bölge halkının çalışmasıyla, saat 12.00 itibariyle kontrol altına alındı. 5 itfaiye aracı, 16 arazöz, 6 su tankeri ve 120 kişilik ekip, soğutma çalışmalarına devam ediyor.Öte yandan ilk belirlemeleri göre, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
İsmail Hakkı SEYMEN-Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA,