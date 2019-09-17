Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını (2)KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Orhaneli ilçesi Akçabuk mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı.
Bursa'da orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Akçabuk mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı.
Yangına, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 8 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinden oluşan 60 kişi, katıldı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Öte yandan, ormanlık alan ve ekiplerin soğutma çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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BURSA - DHA