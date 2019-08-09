Bursa'da orman yangını (2)

09.08.2019 17:49

HAVADAN VE KADARAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helipkopterle havadan, 20 arazöz ve itafiye aracıyla karadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlar da destek veriyor. Yalova'dan da bölgeye destek ekipler sevk edildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

Kaynak: DHA