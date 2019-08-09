Bursa'da orman yangını (2)
HAVADAN VE KADARAN MÜDAHALE EDİLİYORBursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.
HAVADAN VE KADARAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helipkopterle havadan, 20 arazöz ve itafiye aracıyla karadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlar da destek veriyor. Yalova'dan da bölgeye destek ekipler sevk edildi.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,