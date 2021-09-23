Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu - Haberler
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Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk ve tek ormancılık müzesi olan Çekirge Caddesi üzerindeki Orman Köşkü'nün bünyesindeki tarihi binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

BURSA (İHA) - Türkiye'nin ilk ve tek ormancılık müzesi olan Çekirge Caddesi üzerindeki Orman Köşkü'nün bünyesindeki tarihi binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binada tadilat yapıldığı öğrenildi.

Bursa'da 1890 yılında inşa edilen ve 32 yıldır ormancılık müzesi olarak hizmet veren tarihi "Saatçi Köşkü'nün bahçesindeki müştemilatında restorasyon esnasında yangın çıktı. Köşkün içinde bulunan ve lojman olarak hizmet vereceği belirtilen tarihi binada tadilat yapıldığı sırada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı

Yangın tarihi binayı kısa sürede teslim aldı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Beledyiesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri söndürdü.

Yağmur yağışının da etkili olduğu şehirde yangın sebebiyle Çekirge Caddesi üzerinde trafik kilitlendi.

Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde 1934-1949 yıllarında Bursa Orman Okulu, ardından Orman Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanılan ve 1989'dan bu yana da ormancılık müzesine ev sahipliği yapan 131 yıllık bina, kapsamlı bir restorasyondan geçirilecekti. Özellikle tavan nakışları ve süslemeleriyle dikkati çeken kentin sivil mimari örneklerinden barok tarzdaki iki katlı ahşap yapının bahçesinde, bu bina ile aynı tarihte yapılmış konak, kameriye, aslan ağızlı bir havuz ile anıt ağaçlar bulunuyor.

Valilik ve Orman Bölge Müdürlüğünce yaklaşık iki yıl sürecek restorasyonun ardından ihtişamlı görünümüne kavuşacak bina, ormancılığın tarihsel gelişimini tanıtmak ve ormanlar hakkında bilgi vermek amacıyla Bursa Ormancılık Müzesi olarak hizmet vermeye devam edecek.

(İHA)

Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu

Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu

Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu

Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu

Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu

Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu
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Haber: Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu - Haberler
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