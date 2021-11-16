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Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşatıyor.

BURSA (İHA) - Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

BURSA - Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşatıyor. Siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülüyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomotiv yan sanayi fabrbikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

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