Bursa'da organ bağışçıları için mevlit okutuldu

07.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:14

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, organlarını bağışlayan ve organları yakınları tarafından bağışlanan hastalar için mevlit okutuldu.

Yeşil Cami'de Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen mevlide, organ bağışçılarının yakınları, nakil olan hastalar, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından donörler için dua edildi ve katılımcılara lokma ikram edildi.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, organ nakliyle ilgili çalışmalarına 2010 yılında başladıklarını söyledi.

Akan, organ bağışında vatandaşın dini hassasiyetinin bulunduğunu gördüklerini ve bu çerçevede birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda mevlit programları da düzenlemeye başladık çünkü dini hassasiyet yönünden de vatandaşlarımızın tatmin edilmesi gerekiyordu. Bu sene de çok iyi gidiyoruz, 20'lere yaklaşmış durumdayız. Bu yine bir Türkiye rekorunu, kesintisiz olarak 8 senedir Bursa bölgesi elinde bulunduruyor. Bunun en büyük nedeni kesintisiz ve disiplinli bir şekilde vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere devam etmemiz. Çünkü önemli olan, organ bağışlanması konusunda vatandaşımızın tatmin olması ve geldiğimiz noktada, bugün Bursa'da her 3 kişiden biri organını bağışlayacağını söylüyor. Önemli olan vatandaşımızın bu bilinçte olması."

Organlarını bağışlayan vatandaşların ruhlarını şad etmek için Kur'an-ı Kerim ve arkasından mevlit okuttuklarını aktaran Akan, katılımcıların bu etkinliklerden çok memnun olduğunu gördüklerini ifade etti.

Akan, organ naklinde kesintisiz bir şekilde başarının sürdürülebilmesi adına faaliyetlerine devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA