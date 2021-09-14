Bursa'da onarım için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Bursa'da onarım için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da onarım için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, çatı tamiri işiyle uğraşan Veli Arslan (37), Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokak'ta bir fabrikanın çatısına çıktı.

Ölçü aldığı sırada dengesini yitirip 6 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanan Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da onarım için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler
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