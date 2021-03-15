Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu
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Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu

15.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:08
Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu

Bursa'da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir kameraya yansıdı.

Bursa'da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir kameraya yansıdı. Vatandaşların müdahalesiyle kavga büyümeden son buldu.

Olay, akşam saatlerine merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı metro istasyonu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Barış V. isimli bir genç, kendisine yolda omuz atan bir başka gençle tartışmaya başladı.

Sözlü saldırının kavgaya dönüşmesi üzerine önce kafa atan Barış V., daha sonra ismi öğrenilemeyen gence yumruk savurdu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. İki gencin kavga anı ise anbean kameraya yansıdı. - BURSA

Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu
Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu
Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu
Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu
Bursa'da omuz atma tartışmasında yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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