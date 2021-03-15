- Bursa'da ölümüne yolculuk
- Bursa'da ölümüne yolculuk Bursa'da TIR'ın arkasına asılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı Bursa'da ana yolda seyir halinde giden TIR'ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
- Bursa'da ölümüne yolculuk
Bursa'da TIR'ın arkasına asılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
BURSA - Bursa'da ana yolda seyir halinde giden TIR'ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa-Ankara yolu Şirinevler Metro İstasyonu civarında trafikte hızla seyir halinde giden TIR'ın dorsesine takılan çocuğun tehlikeli yolculuğu arkadan gelen aracın içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı