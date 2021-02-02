Bursa'da olumsuz hava şartlarından etkilenen ağaç elektrik direkleri değiştirildi
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Bursa'da olumsuz hava şartlarından etkilenen ağaç elektrik direkleri değiştirildi

02.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:07
Bursa'da olumsuz hava şartlarından etkilenen ağaç elektrik direkleri değiştirildi

BURSA'nın merkez ilçelerinden Yıldırım'da olumsuz hava şartlarından etkilenen ağaç elektrik direkleri, UEDAŞ ekiplerinin uzun ve zorlu mücadelesi ile yenilendi .

BURSA'nın merkez ilçelerinden Yıldırım'da olumsuz hava şartlarından etkilenen ağaç elektrik direkleri, UEDAŞ ekiplerinin uzun ve zorlu mücadelesi ile yenilendi .Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla ile kaydettiği zorlu çalışma görüntüleri ise sosyal medyada beğeni topladı.

Geçtiğimiz hafta etkisini artıran yağışlar, Yıldırım ilçesindeki Balaban Mahallesi'ndeki enerji hatlarında tahribata neden oldu. UEDAŞ ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu ağaç direkler değiştirildi. Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla ile kaydettiği zorlu çalışma görüntüleri ise sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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