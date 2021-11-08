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Bursa'da ölüme meydan okudular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da ölüme meydan okudular

Bursa'da canlarını hiçe sayıp motosikletin üzerine yatarak ilerleyen ve zik-zak çizen sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla anbean kaydedildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da canlarını hiçe sayıp motosikletin üzerine yatarak ilerleyen ve zik-zak çizen sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Olay İnegöl-Bursa yolunda meydana geldi. İki arkadaş motosikletleriyle daha fazla sürat yapmak için motosikletlerin üzerine yatarak ilerledi. Ölümle burun buruna ilerleyen sürücüler yoldaki diğer araçların arasında zig-zag çizdi. Canlarını hiçe sayan sürücüler, diğer otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı. Aynı güzergahta seyreden bir sürücü ise motosikletli şahısları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan o görüntü ise tepki topladı. - BURSA

Bursa'da ölüme meydan okudular

Bursa'da ölüme meydan okudular

Bursa'da ölüme meydan okudular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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