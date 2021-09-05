Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor
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Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor Gemlik Körfezinden geçişleri ile farklı zamanlarda gündeme gelen yunus balıkları, ölümleri ile dikkat çekiyor.

Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor

BURSA - Gemlik Körfezinden geçişleri ile farklı zamanlarda gündeme gelen yunus balıkları, ölümleri ile dikkat çekiyor.

Gemlik'de 2 nolu sahilinin çıkış bölümünde yunus balığının karaya vurduğu bölgedeki işletme tarafından görüldü. Çay bahçesi sahipleri tarafından canlı olma ihtimaline karşı yanına gidilse de, öldüğü anlaşıldı. Ölü yunus balığında herhangi bir yaranın bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı. Ölü Yunus Balıkları ölüm sebebinin kesin belirlenmesi için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından inceleneği belirtildi.

Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor
Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor
Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor
Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor
Bursa'da ölü yunus balıkları birer birer karaya vuruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

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