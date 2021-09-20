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Bursa'da oltaya balık yerine martı takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da oltaya balık yerine martı takıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde amatör balıkçıların oltasına martı takıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde amatör balıkçıların oltasına martı takıldı.

Mudanya sahil bandında balık tutmak isteyen bir vatandaşın oltasına martı takıldı.

Martının yara almadan kurtarılması için büyük çaba sarf eden balıkçılar, martıyı kıyıya çekti.

Kıyıda yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu kanadına saplanan iğneden kurtarılan martı, tedavi amacıyla veterinere götürüldü. Muayene edilen martı kalıcı bir sorun olmaması sevindirirken, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. - BURSA

Bursa'da oltaya balık yerine martı takıldı

Bursa'da oltaya balık yerine martı takıldı

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