Bursa'da, Öldürülen Türkmenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

IRAK Tefafer'de terör örgütü DEAŞ'ın katlettiği yaklaşık 300 Türkmen için, Bursa Ulu Camii'de bugün gıyabi cenaze namazı kılındı.



Irak Telafer'de, DEAŞ'dan kaçmaya çalışan 300'e yakın Türkmen'in öldürülmesi ile Irak Türkmenleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce, Bursa UIu Camii'de cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından konuşan Irak Türkmenleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsam Abdülkadir, "2014 yılında DEAŞ terör örgütü Irak'ın birçok bölgesini ele geçirdi. Telafer de bu bölgelerin içindeydi. DEAŞ teröristleri girer girmez baskı ve zulüm göstermeye başladılar. Evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Yaklaşık 30 bin insan maddi imkanlardan dolayı, yaşlılıktan ve hastalılıklardan dolayı çıkamadı. Çünkü geldiğimiz yollar çok zor ve tehlikeliydi. 7 ay önce DEAŞ örgütüne karşı Irak ordusu peşmergelerle birlikte geniş bir operasyon başlatıldı. Telafer, dört bir tarafından çeşitli güçlerle sarıldı şehre yiyecek ve ilaç girmiyor, su ve elektrik kesilmiş ve DEAŞ teröristleri yolları kapatmışlar. Bu masum insanları rehin almışlar canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Oradaki insanlarımız aç susuz ot ve ağaç yaprağı yiyorlar. Bazıları kaçmayı başardı sonra teröristler kaçanlara pusu kurdular 15 gün önce 200'den fazla oluşan bir grubu pusuya düşürdüler. 4 gün önce de hepsini, acımadan infaz etiler" dedi.



Hala binlerce Türkmen'in hayatı tehlike de olduunu söyleyen Irak Türkmenleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsam Abdülkadir, yaklaşık 8 bin Telafer Türkmeni Türkiye sınırında 7 aydır Suriye kamplarında beklediklerini söyledi. Yapılan gösteri daha sonra olaysız sona erdi.



- Bursa