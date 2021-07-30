BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
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BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, olası yangınlara karşı ormanlık alanlarda önlem aldı.

BURSA'da Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, olası yangınlara karşı ormanlık alanlarda önlem aldı. Dron ile ormanda piknik yapıp, mangal yaktığı tespit edilenler ekiplerce uzaklaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı önlemlerini arttırdı. Jandarmaya bağlı bir helikopter, belli aralıklarla ormanlar üzerinde uçuş yapıyor. Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ise ormanlık alanların girişlerinde beklemeye başladı. Ormanlar dronlarla taranırken, mangal yakıldığı belirlenen noktalara ise ekipler yönlendirildi. Köpekli timlerin de bulunduğu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, yakılan mangalları söndürdü, piknikçileri de bölgeden uzaklaştırdı.

Yangınlara karşı alınan tedbirlerin yaz aylarının sonlarına kadar devam edeceği bildirildi.

BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI
BURSA'DA OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE ÖNLEM ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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