Bursa'da okullardan marşlar yükseldi Bursa'da okullardan marşlar yükseldiBursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 200 okuldan, marşlar ve 23 Nisan şarkıları yükseldi.

Bursa'da okullardan marşlar yükseldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 200 okuldan, marşlar ve 23 Nisan şarkıları yükseldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İnegöl ilçesindeki 200 okulda, İnegöl Kaymakamlığı'nın talimatıyla aynı anda marşlar ve 23 Nisan şarkıları çalındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kalan okullardan yükselen marşlar ve şarkılar, çevredeki binalarda yaşayanlara bayram coşkusu yaşattı.

Kaynak: DHA