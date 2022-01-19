Bursa'da okullar tatil mi? Son Dakika! 19 Ocak Bursa'da bugün okul var mı? - Haberler
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Bursa'da okullar tatil mi? Son Dakika! 19 Ocak Bursa'da bugün okul var mı?

Bursa'da okullar tatil mi? Son Dakika! 19 Ocak Bursa'da bugün okul var mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bursa'da yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmakta. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? Son Dakika! 19 Ocak Bursa'da bugün okul var mı? İşte detaylar...

BURSA (Haberler.com) - Bursa'da binlerce öğrenci ve aileleri aynı sorunun yanıtını arıyor. Bursa'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmakta. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? Son Dakika! 19 Ocak Bursa'da bugün okul var mı?Detaylar haberimizde...

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, ilçede yoğun kar yağışının öngörüldüğü belirtilerek, "Buzlanma, don olayı gibi riskler nedeniyle 19 Ocak çarşamba günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlar idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Keles Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı, don ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yenişehir ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise yarın tüm kademelerde eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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