İstanbul Silivri'de gerçekleşen depremler sonrasında İstanbul Valiliği tarafından okullarda 2 günlük tatil kararı alındı. Depremi çevre illerde hissedilmesi nedeni ile komşu illerde de okul tatili haberleri geldi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi?

24 NİSAN PERŞEMBE TATİL EDİLMİŞTİ

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre il genelinde eğitim öğretime sadece 24 Nisan 2025 Perşembe günü ara verilmişti.

Perşembe günü için yapılan açıklama:

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 24.04.2025 günü 1 gün ara verilmiştir.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır."

25 NİSAN CUMA BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da yarın okullar tatil edilmedi. Depremlerin durumuna göre akşam saatlerinde konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.