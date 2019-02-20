Bursa'da Okulda 'Gıda Zehirlenmesi' İddiası

Bursa'da Okulda 'Gıda Zehirlenmesi' İddiası

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akcağlayan İhsan Dikmen İlkokulunda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Bursa'da Okulda 'Gıda Zehirlenmesi' İddiası

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akcağlayan İhsan Dikmen İlkokulunda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi. 

Okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken, öğrencilerin çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Serkan AKKUŞ/ BURSA,

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et