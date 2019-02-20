Bursa'da Okulda 'Gıda Zehirlenmesi' İddiası
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akcağlayan İhsan Dikmen İlkokulunda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akcağlayan İhsan Dikmen İlkokulunda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
Okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken, öğrencilerin çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
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Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Serkan AKKUŞ/ BURSA,
Kaynak: DHA