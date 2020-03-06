Bursa'da okul servislerine sıkı denetim
Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da okul servislerine sıkı denetim - Haberler

Bursa'da okul servislerine sıkı denetim

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul taşıtlarına yaptıkları şok denetimlerle nefes aldırmıyor.

06.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:48
Bursa'da okul servislerine sıkı denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul taşıtlarına yaptıkları şok denetimlerle nefes aldırmıyor. Yapılan uygulamalar sayesinde öğrencilerin can güvenliği de en üst seviyede korunmuş oluyor.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde, okullara sabah saatlerinde öğrenci taşıyan servislere denetim gerçekleştirdi. Haşimişcan Caddesi üzerinde servis araçlarını tek tek durduran trafik polisleri evrak kontrolü yapıldı. Evrakları eksik olan sürücülere ceza uygulanırken araçları da trafikten men edildi. Kontrol noktasına gelen bazı servis şoförleri bu uygulamalardan memnun olduklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler