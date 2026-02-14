Haberler

Bursa'da okul önünde kadın öğretmene silahlı saldırı düzenleyen eski nişanlısı tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N.'yi vuran eski nişanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Nilüfer ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi, Özel Çağdaş Öncü İlkokulu önünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğretmenlik yapan Gizem N.'yi takibe alan eski nişanlısı Gökhan G., okuldan çıkar çıkmaz yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğretmen, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli Gökhan G.'yi 1 saat sonra yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan Gökhan G., sevkedildiği adli mercilerce tutuklandı. Bursa Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gören genç öğretmenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

