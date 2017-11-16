Bursa'da Okul Önlerinde Polisten Huzur Operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde yaptığı huzur operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus timleri okul önlerinde öğrencilerin korunmasına yönelik uygulama yaptı. Çok sayıda vatandaşın GBT sorgusu yapılırken, öğretmen ve öğrencilere de uyarılarda bulunuldu.



Ayrıca polis ekipleri, okul çevresinde bulunan çay bahçesi, park, kafeteryalarda da uygulama yaptı. Servis araçları, normal araçlar ve yayaların da sorgusunu gerçekleştiren ekipler, üst araması yaptı. Uygulama yaklaşık 2 saat sürdü. Okul çıkış ve girişlerinde düzenlenen denetimlerde, okul ile alakası olmayan şahıslara idari para cezası kesildi. - BURSA