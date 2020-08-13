Bursa'da okul öncesi temizlik: 4 tutuklama Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların açılmasını az bir süre kala, 'Okul Öncesi Temizlik' isimli uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların açılmasını az bir süre kala, 'Okul Öncesi Temizlik' isimli uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kom ve TEM ekiplerinden oluşan 300 kişilik ekip tarafından, 'Okul Öncesi Temizlik' adı verilen uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 1 kilo 260 gram esrar, 550 gram metamfetamin, 112 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA